東京都内には、約1040か所に及ぶ踏切がある。そのうち、開かずの踏切と呼ばれるピーク時1時間あたり遮断時間40分以上の踏切は約290か所ある。そうした踏切は、慢性的な交通渋滞を引き起こす要因となり、都民生活や経済活動に影響を及ぼしている。鉄道の高架化で渋滞ゼロもその踏切を除去するために行われているのが連続立体交差事業だ。現在事業が行われているのは西武新宿線、京王線、東武東上線、京成押上線、JR埼京線など8路線1