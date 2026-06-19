犬が散歩中『飼い主の前を歩く』心理５選 「愛犬が散歩中、引っ張るように前を歩いてしまう」というお悩みは少なくありません。なぜ犬たちは飼い主より前に出て、ぐいぐいと進もうとするのでしょうか。まずは、犬が前を歩きたがる理由から見ていきましょう。 1.外が楽しくて興奮している 犬にとって散歩は、いつもいる家の中よりも刺激がたくさんある場所です。家の中では嗅げないニオイや気になる音、他の犬や人の気