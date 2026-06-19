奈良を拠点に活動するシンガーソングライター／プロデューサー・Hiplinが、新曲「夢の途中」を2026年6月19日（金）にリリースした。本作には、同じく奈良を拠点に活動するアーティスト・武、HookコーラスにReaが参加。サウンドプロデュースはYELLA DADDYが担当している。「夢の途中」は、久しぶりに再会した先輩や後輩、同級生たちの姿から生まれた一曲だ。年齢を重ね、それぞれが別々の場所で暮らし、働き、夢を追い、時には夢の