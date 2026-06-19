ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズ」から、「ちいかわ」のフェイスデザインを採用した「Lovisiaちいかわマルチバーム」が、6月19日に発売された。 【写真】「Lovisiaちいかわマルチバーム」を見る 本商品は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの4キャラクターをモチーフにした手のひらサイズの多機能バーム。ぷっくりと立体的に各キャラクターの表