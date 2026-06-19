プレミアリーグは19日、2026−27シーズンの日程を発表した。2026−27シーズンのプレミアリーグは現地時間8月21日に開幕し、最終節は2027年5月30日に一斉開催される。第1節は21日から24日の4日間に渡って行われ、リーグ全体の開幕戦には22年ぶりの優勝を成し遂げた“王者”アーセナルが登場。本拠地『エミレーツ・スタジアム』に坂元達裕が所属する“昇格組”コヴェントリーを迎え、連覇に向けた道のりを歩み出すこととなった。