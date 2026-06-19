タレントの足立梨花さんは6月18日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際の思わぬハプニングを明かしました。【写真】足立梨花、ディズニーシーでのハプニング「あらーー、良い思い出」足立さんは「ほんとやめる？？？笑」とつづり、3枚の写真と1本の動画を公開しました。1枚目の写真では、水色の爽やかなストライプシャツを着て、カフェラテを手に笑顔を見せる足立さん。ところが次の動画では、シャツの前身頃を