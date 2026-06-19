◇セ・リーグ中日―巨人（2026年6月19日東京ドーム）交流戦明けのリーグ再開初戦。最下位に沈む中日は、先発の金丸夢斗投手が6回2失点と力投した。3点リードの5回に岸田に左翼席へ2ランを被弾。6回は2死一、三塁のピンチを招いた。対峙（たいじ）したのは巨人の1番・浦田。中前へ抜けようかという打球を遊撃手の村松が横っ跳びで好捕し、二塁送球でアウトにした。抜けていれば同点の場面。ビッグプレーが飛び出した。