人気インフルエンサーのしなこが、19日放送されたTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SP（後7：00）に出演。貴重な自宅映像を初公開した。【写真】年上＆年下チームに分かれてプレゼン対決この日は「Snow Man vs 小学生50人！衝撃プレゼンバトル」として、小学生が今気になっているテーマをもとに、Snow Manが“子どもが知りたい 大人ならではの面白プレゼン”で対決。向井康二は小学生に大人気のしなこの