オメガ嫌いの英雄大公と絶対離婚したくない内職花嫁この記事の画像を見る商業BLの祭典「BLアワード2026」で小説部門に入賞し、重版がかかるほどの反響を呼んだ『オメガ嫌いの英雄大公と離婚を目指す内職花嫁』（滝沢晴：著、奈良千春：イラスト/二見書房）。その続編となる『オメガ嫌いの英雄大公と絶対離婚したくない内職花嫁』が、2026年5月25日にリリースされた。同シリーズは、通常の男女の性別とは別に「アルファ」「ベー