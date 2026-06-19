西武の交流戦優勝は驚異的な勝率だったーー現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。シークレットおしゃべりのコーナーで、西武の交流戦初優勝について「18試合で3敗しかしていない。驚異的な勝率」とたたえた。投手防御率は12球団1位の1・53。「驚異的な数字ですよね。何が一番良かったのかなというと、やっぱ