19日午後8時17分ごろ、徳島県で最大震度1を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は紀伊水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、徳島県の阿南市です。 【各地の震度詳細】 ■震度1□徳島県阿南市 気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。