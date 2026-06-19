◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年6月19日エスコンＦ）日本ハム・伊藤大海投手（28）が、6回100球を投げて4安打2失点、10奪三振の力投。2点リードの状態で救援陣にバトンを渡した。伊藤は、試合前の時点で同じくリーグトップタイの7勝を挙げている大津との投げ合い。1点リードで迎えた4回に石塚の左前2点適時打で逆転を許したが、失点したのはこの回のみで、先発の役割を果たした。打線は初回に水谷が初回先