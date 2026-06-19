両備ホールディングス（本社・岡山市北区）は、クラシックカーなどの車を電気自動車（ＥＶ）に生まれ変わらせる事業を本格化させている。脱炭素化の流れの中で、愛車の形を残しつつ乗り続けられるため、自動車文化の継承につながることが期待できる。同社はこの技術を応用して既存の路線バス車両のＥＶ化も目指している。（新居重人）同社のＥＶ研究のきっかけは、１９７８年に当時の社長がロンドン市から購入した１台のロンド