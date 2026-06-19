オレが聞いた“うーやん伝説”とはーー現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。「本当かうそかオレもよくわからない」としながらも印象に残っている宇野勝氏の逸話を紹介した。それは門限を破った宇野氏が、当時監督の星野仙一氏に「罰金持ってこい」と言われ「罰金100万円を千円札で持っていった」という豪快