ボートレース尼崎の「第３７回サンスポグリーンカップ争奪戦」は１９日、予選３日目が行われた。宮脇遼太（２８＝福岡）は前半６Ｒ、４コースからまくり差して２着。後半１０Ｒのイン戦は浜先真範のまくり差しに屈したものの２着に残し、得点率１４位タイにつける。「整備して前半はマシになって、全体に普通かなと思ったんですけどね。後半は直線は普通だけど、出足、回り足が弱かった」と課題を残す。「足は納得はしてないの