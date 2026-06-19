退職金を使って残りの住宅ローンを一気に完済し、スッキリとした気持ちで老後を迎えたいと考える人は少なくありません。現在、貯金が1000万円、退職金が550万円あり、住宅ローンの残債が500万円という状況において、一括返済は賢明な選択なのでしょうか。 手元には1000万円超の資金が残るため、一見すると安全に思うかもしれませんが、退職金の大半を返済に充てることには見落としがちなリスクもあります。本記