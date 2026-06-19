幸せな老後を送る人にはどんな共通点があるのか。精神科医の和田秀樹さんは「60代になっても東大卒を自慢したり、昔の華やかな暮らしの基準でえり好みしたりする人は、人生の幅が狭まり老後が貧しくなる。三高や世間体といった古い価値観を手放した人だけが、これからの人生を本当に楽しめる」という――。（第3回）※本稿は、和田秀樹『60歳からの人間関係整理術』（河出新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gra