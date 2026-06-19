ボートレース平和島の「第４０回東京スポーツ賞」は１９日、予選２日目が行われた。村上遼（３４＝長崎）は今節、Ｆ２による６０日間の休み明け。その影響もあったのか、初日は４、５着と苦戦したが、この日は前半２Ｒをイン逃げで制すと、後半７Ｒは４コースからコンマ０９の好スタートを決めまくり快勝。「久しぶりに勝てて良かった。これでつながりましたよね。ただ、まだ自分がレースにハマってない感じがしますね。反省点