サッカーのポルトガル代表で大エース・ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）を巡り「ＥＳＰＮ」ブラジル版が擁護記事を掲載している。ポルトガルは１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日、米国・ヒューストン）で、コンゴに１―１でまさかの引き分け。ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）は目立った活躍ができず、同メディアは「ロナウドはピッチ上で全く存在感を示さなかった。チーム全体が彼のため