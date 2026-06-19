アスコット競馬場は19日、ロイヤルアスコット4日目の馬場状態を「Good to Firm（良〜やや硬め）」と発表した。金曜朝まで乾燥した天候が続き、開催最終日まで概ね好天が見込まれている。最高気温は土曜日まで26〜28度前後で推移する見通しだという。連日好天に恵まれるまた、主催者は夜間にコース全体へ5ミリの散水を実施したことも明らかにした。高温と乾燥したコンディションが続く中、馬場状態を維持するための措置とみら