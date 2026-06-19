中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年6月19日にXを更新し、自身に関する複数のX投稿を引用リポストしたうえで、「単なるデマです」「適切に対処します」などと説明した。米山氏「本当に急いでいたら...」と説明米山氏は、自身に遭遇したとするX投稿や、その内容を紹介したX投稿に対し、「その様な事実は全くありません。単なるデマです。適切に対応させて頂きます」「こういうデマ情報を流すのであれば、適切に対処します」な