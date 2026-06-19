◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手が登板し、１回無安打無失点の投球を見せた。２―３の６回から２番手で登板。まずはこの回先頭・石川昂を見逃し三振に仕留めると、続く村松を二ゴロ、田中を中飛に打ち取り、テンポ良く３者凡退に抑えた。赤星はこれで今季２０登板目。この日も安定感のある投球で相手を封じ、防御率を１・６３とした。