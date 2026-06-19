ファジアーノ岡山 J1・ファジアーノ岡山が2026-27シーズンの開幕を前に初めて実施するヨーロッパ・オーストリアでのトレーニングキャンプの日程を発表しました。ドイツ・ブンデスリーガ1部のクラブとのトレーニングマッチも予定されています。 ファジアーノ岡山は2024年にJ1初昇格を果たし、2025-26シーズンはJ1・20チーム中13位、シーズン移行に