◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人の増田大輝内野手が今季初めての先発出場で６回までで３安打猛打賞をマークした。プロ１１年目で初めて右翼手として先発出場。２回２死の第１打席で先発・金丸の低め１３１キロ変化球をはじき返すと、打球は三遊間を抜けた。４回２死の第２打席では低め１３７キロ変化球を捉えると、打球は内野の頭を越えて左前に落ちた。さらに勢いは止まらず２―３の６回、２死か