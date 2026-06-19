19日午後2時半ころの名古屋・栄は、梅雨の晴れ間で薄雲が出ているものの蒸し暑く、最高気温は8月上旬並みの33.6℃。ことし一番の暑さになりました。 【写真を見る】全国の最高気温ランキング 東海地方が1～10位占める 名古屋は33.6℃ 今年1番の暑さに （街の人）「暑い、室内に入りたい」「肌が焼けそう。（ベビーカーに）扇風機付きのものを敷いたり、風を通しています」 全国の最高気温ランキング 東海地方