夏の肌見せコーデを楽しむなら、見えない部分のケアまで抜かりなく仕込んでおきたい♡ そこで今回は、うるおいやハリ感をサポートする「バストとヒップ」専用コスメを2つピックアップ。毎日のボディケアに取り入れて、水着やランジェリーが似あうメリハリボディを目指してみて！夢のボン・キュッ・ボン♡ メリハリ感で沼お肌を整えたその次は、メリハリのあるボディラインづくりを！ハードな運動や食事制限はできなくて