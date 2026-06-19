◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手が６回に代打で打席に立ち、安打を放った。２―３の６回。２死から増田大が中前安打で出塁。ここで赤星の代打で坂本が打席に立った。中日の先発・金丸の初球、１５１キロを捉えて右前安打に。２死一、三塁のチャンスをつくったが、続く浦田が遊ゴロに倒れて得点には結びつかなかった。坂本はその後の７回表にはサードの守備に入った。坂本の安打