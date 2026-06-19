（C）2026「免許返納!?」製作委員会 舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』が6月19日、公開された。公開を記念して、南条弘（舘ひろし）と尾崎誠（宇崎竜童）が、バイクで疾走しショットガンをぶっ放す本編冒頭シーンが解禁された。また、竹中直人や仲村トオルなど各界を代表する著名人からコメントも到着した。【動画】舘ひろし×宇崎竜童、迫力満点の冒頭シーン主演を務めるのは、 「あぶない刑事」シリーズ