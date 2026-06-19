「顔面凶器」の異名を持つ俳優・小沢仁志が６４歳の誕生日を迎えた。６月１９日が誕生日の小沢はインスタグラムで「おはようさん！沢山の誕生日メッセージありがとう！」と感謝を述べ、「６４歳はこれからも戦い続けます」と意気込み、大きなケーキと写るショットをアップした。続けて「この誕生日に嬉しいお知らせ」と始めて、「?『クローズ』『ＷＯＲＳＴ』の正統続編の新作漫画『ダストランド』が今日発売開始！?映画『ス