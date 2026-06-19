日中関係の悪化で、中国政府が事実上禁止していたはずの日本への団体旅行。いま再開する動きが広がっていることが、新たに分かりました。日本の観光地では、期待と不安の声が入り交じってました。■事実上“禁止”日本への“団体旅行の募集再開”NNN北京・坂元亮太記者「旅行会社のサイトでは、日本への団体旅行が予約可能になっています」取材で突き止めた中国の異変。事実上禁止されていたはずの中国から日本への団体旅行の募集