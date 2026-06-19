打撃コーチに招へいした宇野勝氏の打撃とはーー。現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。同僚、コーチとしてその実力を認めたうーやんの打撃について語った。宇野氏の打撃について落合氏は「ちゃんとバットを振るっていうことじゃない。中途半端がないから。スライダーを打つのもうまかった。スライダーとバット