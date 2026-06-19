富山空港と関西国際空港を結ぶ定期路線の就航を目指す航空会社がきょう、今年予定していた就航時期を来年に延期すると発表しました。大阪の航空会社「ジェイキャスエアウェイズ」は富山空港と関西国際空港を結ぶ定期便の就航を目指していて、きょう、就航時期を来年に延期すると発表しました。理由については「持続的な安全運航体制の構築に向け、計画を総合的に精査した結果」としています。ジェイキャスエアウェイズは当初、今年