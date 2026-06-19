コメ価格の下落が続いています。5キロあたりの平均価格がおよそ10か月ぶりに3500円台になりました。農林水産省によりますと、今月8日から14日に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は5キロあたり3588円でした。4週連続の値下がりで、3500円台になるのは去年7月28日の週以来、およそ10か月ぶりです。民間が抱える在庫が10年ほどで最も多い水準となる中、コメを安く売る動きが引き続き活発になっているとみられます。生産者や