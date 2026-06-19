◇セ・リーグ巨人―中日（2026年6月19日東京D）巨人の坂本勇人内野手（37）がリーグ再開となった19日の中日戦（東京D）で自身の現役最多記録を更新する通算2458安打目をマーク。21打席ぶりとなる安打で天国の母へ快音を届けた。0―3で迎えた6回、2死一塁の場面で2番手右腕・赤星の代打に登場。相手先発左腕・金丸が投じた初球、外角低め151キロ直球を右前打とした。これが5月28日のソフトバンク戦（東京D）で初回に放っ