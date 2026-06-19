28年ぶりに連続ドラマで復活するフジテレビ系の学園ドラマ「GTO」と文部科学省がタイアップです。松本文科大臣：ドラマの鬼塚先生だけがグレートティーチャーではなくてですね。本当に今、働いていただいている教職員の皆さん一人一人が私はグレートティーチャーなんだと思っています。1998年に放送され反町隆史さんが演じる型破りな教師・鬼塚英吉が生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した学園ドラマ「GTO」