◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(19日、東京ドーム)中日・ショートの村松開人選手が好守備で先発の金丸夢斗投手を助けました。中日は1点差に迫られた中で迎えた6回。先発の金丸投手は2アウト1塁3塁のピンチを背負います。一打同点の場面で金丸投手が投じた100球目、巨人・1番の浦田俊輔選手に打ち返されると、打球は二遊間へ。この打球を村松選手がダイビングキャッチ、そしてグラブトスでセカンドへ送球しピンチをしのぎました。