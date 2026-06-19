福島県郡山市の磐越自動車道でガードレールに衝突したマイクロバス＝5月（共同通信社ヘリから）日本スポーツ協会は19日、福島県郡山市の磐越自動車道で北越高（新潟市）の男子ソフトテニス部員1人が死亡したマイクロバス事故を受け、総合型地域スポーツクラブ向けに、移動、送迎の安全確保について緊急セミナーをオンラインで開いた。講演した飯田研吾弁護士は「安全のために何ができるかを考えてほしい」と訴えた。過去には民