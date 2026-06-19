第108回全国高校野球選手権（8月5日から甲子園）の福岡大会は19日、福岡市内で組み合わせ抽選会があった。夏3連覇を狙う西日本短大付（福岡）は5日に有明高専と対戦する。新チームは昨秋5回戦で福岡大大濠に8―9で敗戦。春は4回戦で福岡に4―5で敗れた。ノーシードで夏に臨む。福崎謙士主将（3年）は「（ノーシードは）しょうがないこと。一番下から、はい上がりたい。3連覇を目標に先輩たちを超える野球をするのが目標です。