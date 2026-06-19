少し肌寒い梅雨空のもと、プールに集まった子どもたち。鹿児島・指宿市の小学校で、夏の遠泳大会に向けた検定試験が行われました。指宿市の海に浮かぶ無人島・知林ヶ島から田良浜までの約1.5kmを泳ぐ伝統行事「知林ヶ島遠泳大会」。過酷な大会に出場できるのは、足をつかずにプールを20周泳ぎ切るなど厳しい項目をクリアした者だけ。今回が初挑戦となる4年生16人が検定に挑みます。不安を見せつつ検定スタート。この日に向けて特訓