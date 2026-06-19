テレビ朝日系「アメトーーク！」が１８日、放送された。この日は「芸人矢印トーーク〜実は前から思ってたけど…〜」を進行した。レインボー・ジャンボたかおは「前から思っていたこと」として、女性芸人・ヒコロヒーが魅力的すぎると明かした。ジャンボは「ヒコロヒーさん、本当、気をつけてほしいというか…。俺、初めて（番組で）ご一緒した時も隣同士だった。ヒコロヒーさんと。座るときに『よろしくお願いします』って