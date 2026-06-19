南魚沼市と上越市を結ぶ鉄道会社「北越急行」。クラウドファンディングで支援金として募ったおよそ400万円が運営サイトから入金されていないことが分かりました。何が起きているのでしょうか。 六日町駅に隣接する北越急行の収容庫【北越急行村山正樹 経営企画課長】「こちらがクラウドファンディングのラッピング列車になります」 真新しいラッピング列車。描かれているのは北越急行のキャラクター鉄道むすめの