軽トラ女子として知られるGカップのグラビアモデル三田悠貴さんが、週刊SPA!6月23・30日合併特大号（扶桑社）の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場しました。【写真】超絶プロポーションだけでなく「大人ナチュラル」も三田悠貴さんの魅力です三田さんがこのグラビア企画に登場するのは2回目。デビュー間もない頃に出演した前回から約1年を経て、さらに磨きのかかった表現力を披露しています。「人は他人から見られることでキ