きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第20話私はそう思えない！思いたくない！！！【編集部コメント】ハルミさん……。なんだか聞いていて、胸が痛くなってしまいます。ハルミさんだってアキナさんみたいな考え方をした