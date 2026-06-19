初の4WD化でパフォーマンスが大幅進化！ “FRモード”も搭載BMWの高性能車部門であるBMW M社は2026年6月3日、2ドアFRスポーツカー「M2」に初となる四輪駆動（M xDrive）システムを組み合わせた新型「M2 M xDrive」を発表しました。日本でも2026年の秋以降に登場予定となっています。BMW Mのラインナップでは、コンパクトなM2に電子制御4WDのM xDriveが組み合わされることになります。すでに、BMWジャパンの公式HPでも紹介を開