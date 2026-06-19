私（カナ）は夫と2人の子どもたち（ともに小学生）の4人家族です。かつて子どもたちが小さかった頃は、子どもの急な病気などは毎回職場に頭を下げて大変でした。そんなとき助けてくれたのが、職場の先輩たちだったのです。なので今、私は子育て中のママたちを精一杯フォローし、次の世代に優しい気持ちを繋ぐことが自分の役目のひとつだと思っていました。しかしそんな私のことを「便利」「使える」と思っている後輩たちがいること