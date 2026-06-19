ゲームは、年齢に関係なく楽しいものかもしれません。でも子どもが小さいと、親がゲームをする時間を制限したり、ゲームを禁止したりすることもあるようです。でも自宅でゲームができないと、他の家でゲームをさせてもらうと、夢中になりすぎることも……。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『家でゲームが禁止されている子が泊まりにきた。悪い子ではないけれど、ずっと「ゲームしよう」と言っていた