長崎市の県立長崎鶴洋高校の生徒が、56日間の遠洋航海実習を終えて帰港しました。 未来の水産業を担う高校生たちにとって、貴重な経験になったようです。 18日(木)長崎港に到着したのは、遠洋航海の実習船「海友丸」です。 船の航海士や機関士を目指す長崎鶴洋高校水産科の3年生6人が、56日間の航海実習を終えて帰ってきました。 （実習を終えた生徒） 「自分の進路として考えているのも漁業に関することなの