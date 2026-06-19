『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「トラブルか顔に“液体”かけ逃走帰宅時間帯の駅が騒然」についてお伝えします。◇18日午後7時半ごろの西武新宿駅。改札の向こう側には多くの消防隊員らの姿が。駅構内にいた人「黄色いテープが駅内にはってあって、救急車の人たちが何人かいて担架とかがある状況でした」帰宅時間で利用者も増える時間帯に...「催涙スプレーをかけられた」と110番通報が。警視庁などに