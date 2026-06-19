「第１０回ａｕじぶん銀行賞」（１９日、多摩川）西川真人（４３）＝滋賀・９３期・Ｂ１＝が予選突破に向けていい調整を見つけた。「伸びが弱いと思っていたし離れの不安もあったので、試したい調整でレースしてみた」とモデルチェンジを敢行。３日目９Ｒは４着だったが、「レース足はいいですよ。クイッと回って山谷（央＝東京）さんを抜けたし、予選最終日の枠（２、３号艇）の感じには合っているかな」と手応えは確実に上が