１９日のＴＢＳ「ラヴィット！」にゲスト出演した１８歳女子のキャラが話題になっている。番組初出演のＯＮＥＬＯＶＥＯＮＥＨＥＡＲＴ藤咲碧羽。可憐なビジュで元気に挨拶。フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」の企画で圧倒的な歌唱力と天然キャラで人気急上昇中と紹介され、元々歌手として推していたというファーストサマーウイカが「まさかバラエティでこんなに跳ねるとは」と驚いた。「ラヴィット！」でも自由すぎる